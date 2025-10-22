In evidenza

MotoGP | GP Malesia, Bagnaia: “Non è una situazione facile”

Il tre volte iridato cercherà di voltare pagina al SIC, Sepang International Circuit

di Alessio Brunori22 Ottobre, 2025
GP Malesia Sepang Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia arriva in Malesia dopo l’ennesimo weekend amaro della stagione, quello di Phillip Island, dove ha raccolto le “briciole”.

Due cadute tra Sprint e gara domenicale e una Ducati Desmosedici GP 25 con cui non è mai nato il feeling che lo aveva portato a dominare con la GP 24.

Il Sepang International Circuit è uno dei pochi circuiti dove i piloti hanno già girato nei test invernali e questo potrebbe rappresentare un “plus” per il tre volte iridato, che in Australia ha perso anche la terza posizione nella classifica Mondiale a favore di Marco Bezzecchi.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2025

“Mi lascio alle spalle un altro weekend tutt’altro che facile con due cadute tra Sprint e gara. Non sono soddisfatto ma so che, almeno per quanto riguarda la gara di domenica, ho fatto il possibile per rimanere con il gruppo e recuperare posizioni. Non è una situazione facile, ma con tutta la squadra stiamo facendo il possibile per comprendere esattamente il comportamento della moto e tornare ad essere competitivi. Su questo tracciato inoltre, abbiamo tutti i dati del test di inizio febbraio per poter fare una reale comparativa.”

