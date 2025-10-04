MotoGP | GP Indonesia Sprint Race: Top 10 per il team Pertamina Enduro VR46

GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Buona Sprint Race per il team Pertamina Enduro VR46 che ha visto entrambi i suoi piloti chiudere in Top 10. Franco Morbidelli ha chiuso in ottava posizione, a precedere il compagno di squadra Fabio Di Giannantonio.

Domani i piloti daranno il massimo per il GP di casa del title sponsor e infatti scenderanno in pista con una livrea speciale presentata a Jakarta che omaggia l’Indonesia.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sto facendo fatica già da ieri con queste gomme e con il grip al posteriore. Non abbiamo ancora trovato il giusto setup, abbiamo provato diverse cose per la Sprint, ma non hanno funzionato come speravamo. Proveremo qualcos’altro per domani e poi vedremo. Dobbiamo lavorare e capire per trovare altre soluzioni in vista della gara di domenica”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sono molto contento dei passi avanti che abbiamo fatto rispetto a questa mattina. La moto andava molto bene, penso che avessimo il passo per essere più avanti in termini di posizioni. Il livello di grip su questa pista è molto basso, quindi abbiamo cambiato un po’ il bilanciamento della moto per andare nella giusta direzione quando il grip aumenta al posteriore. Dobbiamo essere soddisfatti perché abbiamo il potenziale per fare un buon lavoro. Per domani, il mio obiettivo è continuare a migliorare per essere più avanti”

