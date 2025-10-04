MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Fernandez: “Non volevo fare errori”

GP Indonesia Mandalika Aprilia Trackhouse MotoGP 2025 – Sul tracciato di Mandalika, Raul Fernandez ha finalmente raccolto i frutti di un lavoro lungo quattro anni, conquistando il suo primo podio in MotoGP.

Un risultato che arriva dopo un inizio di stagione complicato, ma che conferma la crescita del pilota spagnolo e del progetto Aprilia-Trackhouse.

Tra adrenalina, tensione e una qualifica decisiva, Fernandez ha vissuto una gara intensa, dove la paura di sbagliare ha quasi preso il sopravvento. Ora lo attende la sfida della domenica, con un occhio alla scelta della gomma posteriore e la voglia di continuare a sorprendere. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Raul Fernandez Sprint Race GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“Prima di tutto, questa pista mi piace tanto dove posso sfruttare il mio stile di guida. Marco (Bezzecchi, ndr) fa paura, sono contento, sono quattro anni che lavoriamo. Dall’anno scorso ho sentito un cambiamento, l’inizio di stagione è stato difficile ma adesso sento che siamo competitivi, manca un po’ ma sono contentissimo. In alcuni momenti della gara mi sono dimenticato come si guida perché non volevo fare errori. I team Aprilia e Trackhouse stanno facendo un ottimo lavoro. La chiave di oggi è stata la qualifica che ci può aiutare per domani. Per domani il dubbio è sulla posteriore.”

Foto: Michelin

