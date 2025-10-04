MotoGP

MotoGP | GP Indonesia, Aldeguer: “Non è bello perdere all’ultimo giro”

Secondo posto per il pilota del Gresini Racing nella Sprint Race di Mandalika

di Alessio Brunori4 Ottobre, 2025
GP Indonesia Mandalika Gresini Racing 2025 – Una partenza brillante, l’obiettivo chiaro di restare incollato a Bezzecchi, poi l’occasione sfruttata e il tentativo di fuga.

Il finale della Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia ha però il sapore amaro della rimonta subita e di una vittoria sfumata all’ultimo respiro per Fermin Aldeguer.

Il rookie Ducati Gresini analizza ogni curva, ogni scelta, ogni errore. Tra gomme in crisi e un block-pass decisivo, guarda già a domani con lucidità e voglia di riscatto.

Il feeling con la pista c’è, il divertimento anche. Ora serve solo il guizzo giusto. Ecco cosa ha detto il #54 ai microfoni di Sky Sport.

“Partenza molto buona, il mio obiettivo era stare dietro a Bez, ho approfittato del suo errore e ho aperto il massimo gap possibile, ma quando ho visto che stava rimontando ho pensato di non farcela. Sono rimasto calmo, giravo forte ma senza fare errori, non è bello perdere la vittoria all’ultimo giro, ma è così, dobbiamo imparare. Lui era più veloce, ho provato ad uscire forte alla 8 e 9, ho staccato tardi ma lui ci ha provato, è andato un pelo più dritto e mi ha fatto il block-pass, ci ho riprovato alla chicane ma ero troppo in crisi. Oggi ho finito la Sprint in crisi, è normale che le gomme calano, penso che domani nessuno rischierà tanto e partiremo con la stessa mescola che sarà importante scaldarla bene. Speriamo di non perdere troppe posizioni all’inizio. Domani lavoreremo nel Warm Up e vedremo se potremo fare qualche piccolo cambio, durante questo weekend siamo il riferimento di Ducati, mi piace molto questa pista e mi sto divertendo.”

Foto: Michelin

