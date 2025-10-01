MotoGP | GP Indonesia, Marquez: “Le ultime 72 ore semplicemente incredibili”

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez, fresco vincitore del nono Titolo iridato a Motegi, settimo in MotoGP, arriva in Indonesia con l’obiettivo delle 100 vittorie in carriera.

Arrivato sull’Isola di Lombok dopo una serie di eventi nella capitale Jakarta, come detto punta a quota 100. Dovesse riuscire a centrare l’obiettivo nella gara della domenica, festeggerebbe questa annata incredibile con un altro record in numero di vittorie tra le varie categorie.

Le emozioni vissute in Giappone sono ancora vive nel cuore e nella mente dell’ex pilota della Honda, ecco cosa ha detto il #93 della “Rossa” di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“Le ultime 72 ore sono state semplicemente incredibili. Domenica è stata una giornata che ricorderò per sempre. Ci sono stati momenti molto toccanti, di commozione e soprattutto di gioia e pace. Arrivo a Mandalika ancora con tutte queste emozioni addosso, che saranno una carica in più per rimanere concentrati e a continuare a dare il massimo per la squadra e tutto il gruppo di lavoro. Anche la vittoria tra i Team è ormai molto vicina.”

