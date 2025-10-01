MotoGP | GP Indonesia, Bagnaia: “Voglio godermi le prossime gare”

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia arriva in Indonesia dopo lo splendido weekend di Motegi, dove ha letteralmente dominato e proverà a stare davanti anche a Mandalika.

Hat-trick, pole position, vittoria nella Sprint Race e vittoria nella gara “lunga” della domenica per il pilota piemontese, che dopo il test di Misano sembra aver trovato la soluzione ai problemi che lo hanno afflitto sin dalla prima gara.

La sua Ducati Desmosedici è ora un mix tra la GP 24 tanto amata e la GP 25 con cui non ha mai avuto feeling, ecco cosa ha detto Bagnaia.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“In Giappone tutto è stato praticamente perfetto, anche con un po’ di suspense nel finale, ma sono davvero contento perché, grazie al lavoro di tutta la squadra siamo riusciti a tornare nelle posizioni che contano. Non è stato facile, ci sono stati momenti molto duri. Ora abbiamo ancora cinque weekend di gara davanti a noi: godiamoceli, lavoriamo sodo e cerchiamo di recuperare quanti più punti in classifica.”

