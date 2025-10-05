MotoGP | GP Indonesia, Bezzecchi: “Mi scuso con Marquez e con tutto il suo staff”

GP Indonesia Mandalika Aprilia Racing MotoGP 2025 – Dopo il tamponamento al primo giro di Mandalika che ha messo fuori gioco Marc Marquez, Marco Bezzecchi ha scelto di assumersi subito la responsabilità.

Il pilota dell’Aprilia ha definito l’episodio “un errore” e ha chiesto scusa pubblicamente: “Mi dispiace, mi scuso con lui e con tutto il suo staff.”

Marquez, caduto violentemente, ha riportato una frattura alla clavicola destra o una lussazione alla spalla, ma ha comunque scelto di non puntare il dito, definendo l’incidente come “di gara”. Un gesto di sportività che Bezzecchi ha raccolto con umiltà, promettendo di voltare pagina: “Ora è tempo di sistemare gli acciacchi. A presto. Scusatemi.”

“Oggi ho fatto un errore e purtroppo ho coinvolto anche Marc. Sono molto dispiaciuto, mi scuso con lui e con tutto il suo staff. Ora è tempo di sistemare gli acciacchi. A presto. Scusatemi.”

