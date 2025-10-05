MotoGP | GP Indonesia, Marini: “Avevamo il passo per il podio”

GP Indonesia Mandalika Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini lascia Mandalika con la consapevolezza di aver avuto il ritmo giusto, ma non il risultato.

Dopo una partenza perfetta – “uno dei punti forti della Honda RC213V e miei” – il pilota pesarese della Honda ha ingaggiato un bel duello con Acosta, gestendo bene la situazione.

Il passo per il secondo posto c’era, ma tutto è cambiato quando Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team) ha tentato un sorpasso azzardato: “È un peccato per me e per il suo team, eravamo entrambi fuori dai giochi dopo quella manovra.”

Marini ha perso cinque posizioni, ma non si è arreso: ha spinto fino alla fine, lottando con Binder e cercando di recuperare il più possibile. “Di sicuro avevamo il passo per di più, ma questo è il motociclismo.”

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Indonesia Mandalika Honda Castrol MotoGP 2025

“La gara è iniziata molto bene, più o meno come previsto, con un’altra ottima partenza – è uno dei punti forti della Honda RC213V e miei. Ho avuto un bel duello con Acosta all’inizio, lui proteggeva bene la sua traiettoria e io gestivo tutto. Il mio passo era da P2, ma poi sembra che Fernandez abbia provato una manovra forzata anche se sia lui che io avevamo un ritmo migliore rispetto agli altri. È un peccato per me e per il suo team, perché siamo usciti entrambi dalla lotta dopo quella manovra, in cui ho perso cinque posizioni. Dopo ero molto determinato a recuperare il più possibile, e ho spinto Binder fino alla fine. Sicuramente avevamo il passo per di più, ma questo è il motociclismo. Anche se il risultato finale non è arrivato, abbiamo mostrato il nostro potenziale – la moto sta migliorando, io pure, e il momento giusto arriverà.”

