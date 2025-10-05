MotoGP | GP Indonesia: gara incolore per Morbidelli e Di Giannantonio

GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Una gara incolore, senza acuti né errori, quella dei piloti VR46 Racing Team a Mandalika.

Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio hanno chiuso rispettivamente in ottava e nona posizione, portando a casa punti ma lasciando in pista ogni ambizione di protagonismo.

Morbidelli ha parlato di un weekend “molto duro”, segnato da sensazioni mai ideali e da un rischio alla Curva 13 che gli ha fatto perdere tempo prezioso: “Alla fine ero più veloce del mio gruppo, ma era difficile sorpassare.”

Di Giannantonio ha invece dovuto fare i conti con le alte temperature e una guida “non naturale” per lui, condizionata dalla partenza dalle retrovie: “Abbiamo imparato qualcosa per le prossime gare, lavoreremo per tornare al vertice in Australia.”

Dichiarazioni Franco Morbidelli Gara GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“È stato un weekend molto duro, abbiamo faticato sempre con sensazioni non ideali. Ma sono soddisfatto delle posizioni ottenute ieri e oggi, perché abbiamo portato a termine entrambe le gare conquistando anche dei punti. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a conquistare due Top10 e questo è positivo. La squadra ha lavorato ancora una volta nel modo migliore. A inizio gara ho preso un grande rischio alla Curva 13 e sono contento di essere rimasto in piedi. Questo però mi ha fatto perdere tempo, a fine gara ero più veloce del gruppo dov’ero, ma era difficile sorpassare. Voglio ringraziare i fan indonesiani che sono venuti qui a tifarci, hanno tanta passione ed è bello vedere come vivono le gare.”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“È stata una gara tosta. Abbiamo una buona moto, ma partendo dietro, i problemi con le alte temperature della gomma anteriore si amplificano. Dovevo guidare in modo non naturale per me, ma stiamo lavorando per migliorare anche in queste condizioni critiche. Ovviamente, iniziamo il weekend sempre puntando al massimo e analizzeremo il motivo per cui non abbiamo performato come volevamo. Abbiamo imparato qualcos’altro per le prossime gare e lavoreremo per tornare al vertice in Australia. Ringrazio tantissimo l’Indonesia per averci accolti questa settimana come se fossimo a casa, sono stati giorni speciali.”

