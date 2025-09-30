MotoGP | GP Indonesia, Marini: “Attaccare subito da venerdì

GP Indonesia Mandalika Castrol Honda MotoGP 2025 – Nonostante il ritiro arrivato in Giappone causa problemi tecnici, Luca Marini è molto fiducioso in ottica Gran Premio d’Indonesia.

Il terzo posto di Joan Mir nella gara “lunga” della domenica di Motegi ha caricato il pesarese, che non vede l’ora di tornare in sella alla sua Honda RC213V.

In pole e sul podio Sprint nel 2023, il #10 della casa nipponica ha costantemente mostrato ottime prestazioni in Indonesia in tutte le classi.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Indonesia Mandalika Honda Castrol MotoGP 2025

“Mandalika è un circuito che mi piace, mi sento a mio agio a guidarci e ho avuto dei bei momenti in passato, ad esempio la mia prima pole in MotoGP. Quello che Joan (Mir) ha ottenuto in Giappone è una grande spinta anche per me e il modo migliore per rimontare dalla nostra domenica è tornare subito in pista, quindi sono contento di correre di nuovo questo fine settimana. Ora dobbiamo confermare tutto dal Giappone, attaccare subito da venerdì ed essere lassù con i primi. Ho la sensazione che sarà un weekend interessante, caldo e molto intenso.”

