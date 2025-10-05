MotoGP | GP Indonesia Gara, Alex Marquez: “Podio importante”

GP Indonesia Mandalika Gresini Racing 2025 – Un secondo posto che vale doppio per Alex Marquez. A Mandalika, il pilota Gresini ha conquistato un podio importante nonostante una partenza complicata — il front device non ha funzionato — e una mancanza di fiducia sull’anteriore nei primi giri.

“Qui sono gare a mezzo gas, di gestione”, ha spiegato, sottolineando la difficoltà nel trovare subito il ritmo. Ma con pazienza e lucidità, ha rimesso insieme i pezzi e chiuso alle spalle del suo team-mate Aldeguer, in una domenica che lo ha visto protagonista in pista e preoccupato fuori.

Già, perché il pensiero correva a suo fratello Marc, caduto dopo un contatto con Bezzecchi e costretto al ritiro con una possibile frattura alla clavicola o lussazione della spalla. “Quando la famiglia è toccata, fa male”, ha detto Alex, visibilmente preoccupato.

Il podio resta un segnale forte, anche per il futuro: “È un risultato che mi dà fiducia”, ha ammesso, lanciando anche un complimento al compagno di squadra Fermin Aldeguer, vincitore della gara. “Meglio per me avere un compagno forte”, ha aggiunto. E in un weekend dove la Ducati ha dominato, Alex ha dimostrato di saperci stare. Anche quando il cuore è altrove. Ecco cosa ha detto il #73 ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara Gp Indonesia Mandalika KTM Tech3 MotoGP 2025

“Qui sono gare sempre a mezzo gas, di gestione. Ho avuto un problema con il front-device alla partenza, nei primi giri non avevo fiducia sul davanti. Dopo tutto ha lavorato bene, podio e sono contento e mi dispiace per Marc. Risultato che mi dà fiducia, contento ma voglio andare a vedere Marc. E’ un podio importante per noi, complimenti a Fermin che ha fatto un altro lavoro. Quando la famiglia è toccata, fa male. Ci sono piste dove Fermin va forte, è un rookie e deve prendere tanti riferimenti. Lui ha ancora lo stile di percorrenza della Moto2, meglio per me avere un compagno di squadra forte.”

Foto: Michelin

