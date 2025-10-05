MotoGP

MotoGP | GP Indonesia Gara, Alex Marquez: “Podio importante”

Poi un pensiero su suo fratello Marc, tamponato da Bezzecchi e fratturato: "Quando la famiglia è toccata, fa male"

di Alessio Brunori5 Ottobre, 2025
MotoGP | GP Indonesia Gara, Alex Marquez: “Podio importante”MotoGP | GP Indonesia Gara, Alex Marquez: “Podio importante”

GP Indonesia Mandalika Gresini Racing 2025 – Un secondo posto che vale doppio per Alex Marquez. A Mandalika, il pilota Gresini ha conquistato un podio importante nonostante una partenza complicata — il front device non ha funzionato — e una mancanza di fiducia sull’anteriore nei primi giri.

“Qui sono gare a mezzo gas, di gestione”, ha spiegato, sottolineando la difficoltà nel trovare subito il ritmo. Ma con pazienza e lucidità, ha rimesso insieme i pezzi e chiuso alle spalle del suo team-mate Aldeguer, in una domenica che lo ha visto protagonista in pista e preoccupato fuori.

Già, perché il pensiero correva a suo fratello Marc, caduto dopo un contatto con Bezzecchi e costretto al ritiro con una possibile frattura alla clavicola o lussazione della spalla. “Quando la famiglia è toccata, fa male”, ha detto Alex, visibilmente preoccupato.

Il podio resta un segnale forte, anche per il futuro: “È un risultato che mi dà fiducia”, ha ammesso, lanciando anche un complimento al compagno di squadra Fermin Aldeguer, vincitore della gara. “Meglio per me avere un compagno forte”, ha aggiunto. E in un weekend dove la Ducati ha dominato, Alex ha dimostrato di saperci stare. Anche quando il cuore è altrove. Ecco cosa ha detto il #73 ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara Gp Indonesia Mandalika KTM Tech3 MotoGP 2025

“Qui sono gare sempre a mezzo gas, di gestione. Ho avuto un problema con il front-device alla partenza, nei primi giri non avevo fiducia sul davanti. Dopo tutto ha lavorato bene, podio e sono contento e mi dispiace per Marc. Risultato che mi dà fiducia, contento ma voglio andare a vedere Marc. E’ un podio importante per noi, complimenti a Fermin che ha fatto un altro lavoro. Quando la famiglia è toccata, fa male. Ci sono piste dove Fermin va forte, è un rookie e deve prendere tanti riferimenti. Lui ha ancora lo stile di percorrenza della Moto2, meglio per me avere un compagno di squadra forte.”

Foto: Michelin

3.3/5 - (3 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00010motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00022motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00069motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00047motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00037motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00025motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00049motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00026motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00028motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00015motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00038motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00059

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news