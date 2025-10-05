MotoGP | GP Indonesia Gara, Acosta: “Il nostro momento è vicino”

GP Indonesia Mandalika KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta continua a brillare, anche quando la sua moto non è all’altezza della concorrenza.

A Mandalika ha chiuso secondo, ancora una volta miglior pilota KTM, confermando una maturità da veterano e una fame da debuttante. “Avevo puro fuoco al collo!”, ha detto dopo la gara, segnata da una gestione complicata delle gomme e da un warning alla pressione dell’anteriore che lo ha costretto a rallentare e lasciar passare Rins. Ma Acosta non ha mollato: ha spinto, ha ripreso, ha gestito.

La sua RC16 non è ancora all’altezza della Ducati — lo ammette lui stesso — soprattutto nel grip sull’anteriore, dove la differenza si sente. Ma il talento è lì, e il podio lo certifica. “Mi darei dall’8 al 10”, ha detto, consapevole di aver fatto il massimo con quello che aveva.

E mentre Aldeguer festeggia la prima vittoria e la Ducati si prende ancora una volta il centro della scena, Acosta resta il faro KTM. Il suo momento, dice, è vicino. E se la moto lo seguirà, sarà difficile tenerlo dietro. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara Gp Indonesia Mandalika KTM MotoGP 2025

“Quando ero dietro agli altri avevo puro fuoco al collo! Sono contento per la gara di oggi, sappiamo dove non siamo competitivi, ma dobbiamo essere contenti per aver saputo gestire bene le gomme. Avevo un warning alla pressione della gomma davanti e mi sono fatto sorpassare da Rins, aspettando che tornasse normale, ma lui era forte e ho dovuto spingere per riprenderlo. Mi fa arrabbiare il fatto che abbia dovuto gestire la gomma per tutta la gara. Sono la prima KTM, sono un’altra volta sul podio e anche per il quarto posto di Binder dobbiamo essere contenti. La nostra moto lavora con le gomme più dure, vediamo se possiamo fare qualcosa, Ducati sa usare tanto il grip davanti e noi non ci riusciamo. Dobbiamo migliorare quel punto lì che è il più difficile per KTM. Mi darei dall’8 al 10, è stata una gara veramente matura. Contento per Fermin (Aldeguer, vincitore della gara, ndr) e tutta Murcia, è stato intelligente ad andare alla Ducati al momento giusto, hanno giocato bene le loro carte. Il nostro momento è vicino, uno step in più e proviamo a giocare per la vittoria.”

Foto: Michelin

