MotoGP | GP Indonesia Gara, Aldeguer: “Mi piace vincere così”

GP Indonesia Mandalika Gresini Racing 2025 – Ventiquattro ore dopo aver visto sfumare la Sprint all’ultimo giro, Fermin Aldeguer ha risposto da Campione a Mandalika.

Ritmo implacabile una volta preso il comando della gara e prima vittoria in Top Class. A soli 20 anni e 183 giorni, lo spagnolo è diventato il secondo pilota più giovane della storia a vincere in MotoGP, dietro al solo Marc Marquez.

Un trionfo che ha sorpreso molti — “forse anche me”, ha ammesso lui stesso — e che arriva in un weekend bollente, dentro e fuori dalla pista. Ecco cosa ha detto il #54 ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Gara Gp Indonesia Mandalika KTM Tech3 MotoGP 2025

“Bella gara ma non l’ho goduta al massimo con questo caldo. Sono tutte le emozioni che quando ti fermi il corpo le sente. Contentissimo, ho poco da dire. Io penso che vincere qui mi dà motivazione extra per credere di più in me perché tanta gente non se lo aspettava e forse neanche io così presto, questo mi aiuta. Non mi devo rilassare, Phillip Island mi piace tanto, sono sempre andato forte con la Moto2 e proveremo a fare il massimo. Sappiamo qual è il nostro obiettivo: continuare a imparare, andare veloci e i risultati arriveranno. Con la soft facevamo fatica, ieri avevo detto che con la media ci voleva più tempo. Ho fatto fatica a farla andare bene ma se tutti andavano con quella, anche noi dovevamo farlo. Dopo il warm up abbiamo fatto dei cambiamenti di elettronica, abbiamo fatto un bello step. A me piace vincere così, partire e fare la mia.”

Ora si guarda avanti, con la testa già a Phillip Island: “Mi piace tanto, proveremo a fare il massimo. L’obiettivo resta lo stesso: imparare, andare forte, e i risultati arriveranno.”

