MotoGP | GP Indonesia Day 1, Bezzecchi: “Bella giornata”

Il #72 dell'Aprilia: "Sto abbastanza bene, la gamba va meglio, la schiena invece mi fa male"

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2025
GP Indonesia Mandalika Aprilia Racing MotoGP 2025 – Miglior tempo nelle pre-qualifiche per Marco Bezzecchi, tornato grande protagonista dopo il difficile weekend giapponese.

Il pilota riminese dell’Aprilia ha portato la sua RS-GP25 in testa e parlando ai microfono di Sky Sport, ha sottolineato come la squadra abbia fatto un lavoro “super”. La sfida del pomeriggio indonesiano è stata quella di mettere in temperatura gli pneumatici.

Fisicamente dopo la brutta botta presa nella Sprint di Motegi, dove era stato falciato alla prima curva dopo lo “start” dal suo team-mate Jorge Martin, la situazione sembra migliorata anche se il “Bez” non è ancora al 100%.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“Sono contento, una bella giornata non semplice perché qua con le gomme si fatica parecchio. Oggi pomeriggio è stata dura mettere in temperatura la posteriore, bel lavoro, ringrazio i ragazzi che sono stati super. Continuiamo così per essere ancora più a posto domani. Sto abbastanza bene, la gamba va meglio, la schiena invece mi fa male al centro. Non è un dolore muscolare ma è la botta che ho preso quando sono caduto per terra. Oggi sono contento. La mia gomma preferita è la soft che sarebbe la hard di tanti circuiti, media e soft sono le migliori.”

