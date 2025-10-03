MotoGP

MotoGP | GP Indonesia Day 1, Acosta: “Ci manca qualcosa nel time attack”

Terzo tempo per il #37 della KTM al Mandalika International Street Circuit

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2025
GP Indonesia Mandalika KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta ha iniziato col piede giusto il weekend indonesiano di Mandalika, tracciato dove domenica si disputerà il Gran Premio d’Indonesia, 18esima tappa del Motomondiale 2025.

Il pilota della KTM ha chiuso le pre-qualifiche al terzo posto, alle spalle dell’Aprilia di Marco Bezzecchi e della Ducati del rookie Fermin Aldeguer. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

“Per me la moto ha lavorato bene, elettronicamente ci sono delle mancanze, ogni volta che facciamo il time attack ci manca qualcosa. Per me tutto è andato bene. Come sempre qui nelle FP1 la pista è sporca, ma oggi pomeriggio siamo migliorati tanto, nel veloce come nelle curve 5,6,7 manca tanto rispetto a Marco (Bezzecchi) e all’Aprilia, ma stiamo lavorando. Qui la gomma non cala tanto come in Giappone, ma vediamo di concentrarci domani con la soft per la Sprint e poi vediamo come fare la gara lunga con la media.”

