MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Bagnaia: “Orgoglioso di questa giornata e della mia squadra”

GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2025 – E’ un Pecco Bagnaia rinato quello che ha parlato al termine della Sprint Race del Gran Premio del Giappone, 17esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Pole position (la seconda stagionale dopo Brno, ndr, 26esima in Top Class, 33esima in carriera, ndr) e vittoria nella Sprint Race di Motegi (non accadeva da Barcellona 2024, 315 giorni fa, ndr) per un sabato da ricordare.

Il test di Misano dove con la squadra ha stravolto la moto, mettendo forcelle e forcellone 2024, sembra essere stato risolutivo, anche se tardivo. Ecco cosa ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Sono molto orgoglioso di questa giornata e della mia squadra. Da Misano finalmente siamo riusciti a trovare una quadra, arrivati qui non abbiamo toccato niente. Mi mancava tanto. E’ un peccato non esserci arrivati prima, sarebbe stato un mio campionato diverso. Bisogna guardare avanti, sappiamo che tasto siamo andati a toccare, capire era fondamentale. Per il mio umore è un risultato fantastico, non tanto perché ho smesso di crederci. Questo weekend per la prima volta mi sento veramente competitivo, Marc (Marquez) è stato imbottigliato all’inizio altrimenti sarebbe stata una lotta ma sono estremamente felice. Il test di Misano ci ha risolto quasi tutto, sono ritornato a guidare in un modo più comodo, è un aspetto meraviglioso. Chi merita tanto il risultato sono le persone che mi sono state vicino e che come me non hanno messo mai di crederci e alla squadra che ieri ha lavorato tardi per farmi avere due moto simili. Alla fine è sempre nei momenti più difficili dove si tirano fuori più cose, dopo Jerez e Aragon abbiamo fatto dei test e ci stavamo concentrando su altri dettagli, adesso ci siamo concentrati sul trovare un’altra via. Sono tornato a guidare come sono sempre riuscito a fare.”

