In evidenza

MotoGP | GP Giappone, Marquez: “Sarà una settimana speciale”

Match Point per il Campione della Ducati che potrebbe già aggiudicarsi il nono Titolo iridato

di Alessio Brunori24 Settembre, 2025
MotoGP | GP Giappone, Marquez: “Sarà una settimana speciale”MotoGP | GP Giappone, Marquez: “Sarà una settimana speciale”

GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez è pronto a scendere in pista a Motegi, tracciato dove potrebbe già conquistare il nono Titolo iridato, il settimo in MotoGP.

Il #93 della Ducati non vince un Titolo dal 2019, più di 2000 giorni fa, da allora (sesto Titolo in Top Class, ndr) il grave infortunio di Jerez 2020, a cui sono seguiti diversi interventi chirurgici, tre diversi infortuni, due cambi di squadra e un cambio di fabbrica, da Honda a Ducati.

Trionfatore qui per tre volte e salito sul podio lo scorso anno, Marc insegue la 12ª vittoria del 2025, che sarebbe il traguardo numero 100 nel Mondiale.

Ecco cosa ha detto lo spagnolo a cui basta guadagnare tre punti sul fratello Alex Marquez per pareggiare i conti con Valentino Rossi, nove Mondiali a testa.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Arriviamo qui dopo un’altra bella gara a Misano e un test nel complesso positivo. Sarà una settimana speciale, l’atmosfera in Giappone è sempre unica e il tracciato mi piace molto. Affrontiamo le due gare come fatto fino ad ora, nello stesso modo di sempre. Passo dopo passo, lavorando dal venerdì per essere competitivi in ottica Sprint e poi GP.”

4.1/5 - (16 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-test-irta-misano-2025-00060.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00137.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00129.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00081.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00051.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00125.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00108.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00118.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00122.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00039.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00107.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00126.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news