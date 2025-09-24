MotoGP | GP Giappone, Marquez: “Sarà una settimana speciale”
Match Point per il Campione della Ducati che potrebbe già aggiudicarsi il nono Titolo iridato
GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez è pronto a scendere in pista a Motegi, tracciato dove potrebbe già conquistare il nono Titolo iridato, il settimo in MotoGP.
Il #93 della Ducati non vince un Titolo dal 2019, più di 2000 giorni fa, da allora (sesto Titolo in Top Class, ndr) il grave infortunio di Jerez 2020, a cui sono seguiti diversi interventi chirurgici, tre diversi infortuni, due cambi di squadra e un cambio di fabbrica, da Honda a Ducati.
Trionfatore qui per tre volte e salito sul podio lo scorso anno, Marc insegue la 12ª vittoria del 2025, che sarebbe il traguardo numero 100 nel Mondiale.
Ecco cosa ha detto lo spagnolo a cui basta guadagnare tre punti sul fratello Alex Marquez per pareggiare i conti con Valentino Rossi, nove Mondiali a testa.
Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2025
“Arriviamo qui dopo un’altra bella gara a Misano e un test nel complesso positivo. Sarà una settimana speciale, l’atmosfera in Giappone è sempre unica e il tracciato mi piace molto. Affrontiamo le due gare come fatto fino ad ora, nello stesso modo di sempre. Passo dopo passo, lavorando dal venerdì per essere competitivi in ottica Sprint e poi GP.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login