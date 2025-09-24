MotoGP | GP Giappone, Quartararo: “Atmosfera speciale”

GP Giappone Motegi Yamaha MotoGP 2025 – Gara di casa per la Yamaha e Fabio Quartararo, che arrivano a Motegi carichi e desiderosi di fare bene.

“El Diablo” in quattro gare disputate in Giappone, ha collezionato un podio, assicurandosi il secondo posto nel 2019. Dopo aver visitato la sede centrale e aver incontrato Toyoshi Nishida, Senior Executive Officer di Yamaha Motor Co., Ltd., Takahiro Sumi General Manager della Motor Sports Development Division, Youichi Takeda, Senior General Manager della Motor Sports Section e gli appassionati dipendenti Yamaha, è motivato a fare del suo meglio.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Correre in Giappone è sempre qualcosa di unico: i fan mostrano il loro sostegno con maschere, striscioni, vestiti e scarpe su misura: conferisce al paddock un’atmosfera speciale. Il nostro team sente una motivazione in più a Motegi, quindi daremo il nostro 100%, come sempre. Speriamo di poter avere un buon venerdì subito. Sono pronto a dare il massimo”.

3.3/5 - (3 votes)