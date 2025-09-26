MotoGP

MotoGP | GP Giappone Day 1, Acosta: “Non mi sono divertito molto”

Il #37 della KTM ha chiuso secondo le pre-qualifiche di Motegi

di Alessio Brunori26 Settembre, 2025
GP Giappone Motegi KTM MotoGP 2025 – Buon inizio a Motegi per Pedro Acosta, che in sella alla KTM RC16 ha chiuso il Day 1 del Gran Premio del Giappone in seconda posizione.

Lo “Squalo” di Mazarron, che è anche caduto in curva 1 subito dopo aver fatto il sui best-lap, non si è detto comunque molto soddisfatto, c’è ancora da migliorare la frenata. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 Gp Giappone Motegi KTM MotoGP 2025

“Non mi sono divertito molto, il feeling dall’anno scorso è migliorato, il circuito era in una condizione difficile, ci sono state tante cadute. La mia è stata strana, penso che abbiamo fatto un bel lavoro anche se è stata una giornata difficile. L’anno scorso eravamo forti in frenata, quest’anno stiamo facendo fatica, ma come Ducati e Aprilia. Dobbiamo lavorare sulla frenata che è il punto dove lavoriamo di più. Abbiamo trovato un setup di base che lavora bene, ma manca qualcosa perchè non sempre mi trovo bene, penso che stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare in questa linea.”

Foto: Valter Magatti

