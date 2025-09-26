MotoGP | Gp Giappone: Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia in Q2

MotoGP Gp Giappone Motegi Prove – Bella risposta di Marco Bezzecchi, che dopo la doppia caduta delle FP1, non si è scoraggiato ed ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone, 17esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il pilota dell’Aprilia ha fatto segnare il giro veloce in 1:43.193, portando la sua RS-GP25 davanti alla KTM Factory di Pedro Acosta (+0.136s) e alla Ducati Factory di Marc Marquez (+0.167s), con l’otto volte iridato che ha lavorato molto con la gomma media in ottica gara lunga e che solo a fine sessione si è portato tra le primissime posizioni.

Ottimo quarto tempo per Joan Mir, che nella gara di casa della Honda, piazza la sua RC213V davanti alla Ducati Desmosedici GP 25 del VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio e alla gemella di Luca Marini, team-mate di Mir.

Perde qualche posizione rispetto alle FP1 Pecco Bagnaia, che però con il settimo tempo accede direttamente alla Q2 con quella che possiamo chiamare una Ducati Desmosedici ibrida, con forcelle e forcellone della GP 24.

Il tre volte iridato che ad inizio sessione ha avuto qualche problemino di setting, ha preceduto la Yamaha Factory di Fabio Quartararo e l’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez. Decimo e ultimo pilota ad accedere direttamente alla Q2 è Johann Zarco, su Honda LCR.

Sessione difficile per Alex Marquez, unico pilota che può ancora rimandare la conquista del Titolo di suo fratello Marc Marquez. Il pilota del Gresini Racing è scivolato, chiudendo solamente 15esimo e costretto quindi alla Q1.

Con lui in Q1 il team-mate Fermin Aldeguer (Ducati GP 24 Gresini Racing), che ha chiuso 11esimo ed è davanti alla KTM RC16 del nostro Enea Bastianini, all’Aprilia del Campione in carica Jorge Martin (caduto due volte in questa sessione, ndr) e ad Ai ogura (Aprilia Trackhouse MotoGP Team).

Anche Franco Morbidelli (Ducati GP 24 VR46 Racing Team), 16esimo, Brad Binder (KTM Factory), Somkiat Chantra (Honda LCR), Alex Rins (Yamaha Factory), Jack Miller (Yamaha Pramac), la wild card Honda Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira (Yamaha Pramac) e Maverick Vinales (KTM Tech3) dovranno passare dalla Q1.

