MotoGP | GP Germania, Bezzecchi: “Sachsenring pista particolare, ma che mi è sempre piaciuta”

GP Germania Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi, reduce da due spettacolari podi ad Assen, è pronto a scendere in pista al Sachsenring.

Sul “toboga” tedesco è in programma l’undicesima tappa della MotoGP 2025, il Gran Premio di Germania e il pilota dell’Aprilia non vede l’ora di risalire in sella in una pista particolare, ma che gli è sempre piaciuta.

Il pilota riminese è salito sul podio del Sachsenring nel 2021 in Moto2 e nel 2018 in Moto3 e ora cercherà il primo piazzamento di prestigio in Top Class.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Germania Sachsenring MotoGP 2025

“Sono molto contento di andare a correre al Sachsenring. È una pista particolare, ma che mi è sempre piaciuta e dove mi sono sempre divertito. Sarà molto interessante scoprirla con l’Aprilia. Veniamo da un buon momento, dobbiamo cercare di continuare a lavorare in questo modo e a migliorarci sempre.”

