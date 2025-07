MotoGP | GP Germania, Bastianini: “Obiettivo migliorare in qualifica”

GP Germania KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini dopo gli incoraggianti risultati di Assen, proverà a migliorare al Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania, 11esima tappa della MotoGP 2025.

Il pilota della KTM ha come obiettivo quello di migliorare la posizione in griglia, risultato ormai imprescindibile per poter poi essere protagonisti alla domenica.

L’ex pilota della Ducati, ancora alla ricerca del miglior feeling con la RC16, ha come miglior risultato al Sachsenring un quarto posto, ottenuto la scorsa stagione.

La configurazione della pista, con la prevalenza di curve a sinistra e pochissimi cambi di direzione potrebbe offrirgli l’opportunità di esprimere al meglio il proprio potenziale questo weekend, soprattutto dopo l’ottima prestazione ottenuta nel GP d’Olanda.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gp Germania Sachsenring KTM Tech3 MotoGP 2025

“Arriviamo al Sachsenring in modo positivo dopo il GP d’Olanda, dove abbiamo ottenuto uno dei nostri migliori risultati della stagione. Le sensazioni in sella erano molto migliori rispetto ai round precedenti, quindi spero che riusciremo a continuare a lavorare in quella direzione. Il Sachsenring è una pista divertente, con molte curve strette, ma dovremo capire come affrontarla con la KTM. Vedremo come ci sentiremo venerdì, e da lì prenderemo le nostre decisioni, ma è importante migliorare la posizione in griglia: rimane uno dei nostri principali obiettivi.”

5/5 - (1 vote)