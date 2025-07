MotoGP | GP Germania, Marc Marquez: “Weekend all’attacco”

GP Germania Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez arriva in uno dei suoi circuiti preferiti, il Sachsenring, dove vanta 11 vittorie, l’ultima del 2021.

Degli 11 successi, 8 sono consecutive nella Top Class, dal 2013 al 2021 (nel 2020 non si è corso qui a causa della pandemia, ndr), mentre non ha partecipato alla gara nel 2022 e 2023 e la scorsa stagione ha chiuso secondo in sella alla Ducati del Gresini Racing.

Quello tedesco è un vero e proprio “fortino” per l’otto volte iridato, che ha dichiarato che sarà un weekend all’attacco.

Dichiarazioni Marc Marquez GP Germania MotoGP 2025

“Sarà un weekend decisamente più all’attacco. Mugello ed Assen, almeno sulla carta, non erano tracciati estremamente favorevoli al mio stile. Abbiamo gestito tutto al meglio, per gradi, senza strafare e abbiamo portato a casa il massimo dei punti disponibili. Qui al Sachsenring invece la storia è un po’ diversa: questa pista è congeniale alla mia guida e questo è un punto da dover sfruttare. Rispetto ai GP precedenti saremo quindi più all’attacco.”

