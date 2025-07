MotoGP | GP Brno Sprint Race, Bastianini: “Dal letto al podio è un attimo!”

GP Repubblica Ceca Brno KTM Tech3 MotoGP 2025 – Bellissima la “storia” di Enea Bastianini, che solo una settimana fa era ricoverato in ospedale per un’infiammazione dell’appendicite dovuta ad un batterio preso da carne do pollo e che oggi è salito sul terzo gradino del podio della Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca.

La “Bestia” ha corso una grandissima gara facendo una bella partenza dall’undicesima casella, per poi rimontare e difendere con il coltello tra i denti la terza piazza, insidiata fino alla fine della gara da Marco Bezzecchi.

Ecco cosa ha detto il #23 della KTM ai microfoni di Sky Sport dove ha detto che ad un certo punto ha sognato anche la vittoria.

“Dal letto al podio è un attimo! La gara è stata molto divertente, purtroppo in qualifica non ho fatto il giro come volevo. Sapevo che la gara sarebbe andata diversamente, ho avuto un buon imprinting subito. Non pensavo di arrivare al podio, è stata una sorpresa ma il ritmo era buono, ci ho messo un po’ a fare qualche sorpasso ma poi sono venuto su bene. Il layout è uno dei miei preferiti, anche in passato sono andato forte, oggi riuscivo a fare tutto quello che volevo. A metà gara è calata la gomma e non riuscivo più ad attaccare ma mi sentivo a mio agio. Ero sicuro di aver fatto uno step di setup e di guida, è bello tornare a guidare così. Ho dato tutto, ho preso qualche rischio perché quando lotti per il podio è giusto prendersene. Ad un certo punto ho pensato alla vittoria ma non volevo combinare troppi casini. Quando cerco di fare velocità al centro curva vado largo, qua è stato diverso, riesco a girare bene portando la velocità come piace a me. Sono un pilota che ha bisogno di avere fiducia all’anteriore e oggi c’era.”

