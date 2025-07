MotoGP | GP Brno Sprint Race, Marc Marquez: “Non sapevo che ero sotto investigazione”

GP Repubblica Ceca Brno Ducati MotoGP 2025 – Neanche la pressione delle gomme ferma Marc Marquez, che a Brno centra l’11esima vittoria in una Sprint Race su 12 disputate.

L’otto volte iridato era saldamente al comando, quando nel corso del quinto giro ha improvvisamente rallentato, facendosi passare da Pedro Acosta.

Il suo dashboard segnalava un warning sulla pressione delle gomme e per poter rientrare nel range si è dovuto mettere dietro ad un altro pilota per poter poter sfruttare il calore della moto davanti. Alla fine dopo aver tallonato Acosta, lo ha passato nel corso dell’ultimo giro andando a vincere l’ennesima Sprint della stagione. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

“E’ stato come in Thailandia, il dashboard aiuta a capire se il pilota è dentro o fuori. Ho visto che ero fuori e ho aspettato qualche pilota, ho visto che dietro ad un pilota stavo dentro e quando ho visto ‘0’ sul dashboard, ho sorpassato Acosta. Non sapevo che ero sotto investigazione, anche se ho preso la scia ero vicino ad essere fuori e hanno voluto guardare bene. Ieri non abbiamo girato e con l’asfalto buono il bilanciamento è diverso e hanno complicato il lavoro degli ingegneri che danno sempre il massimo. Loro rischiano per dare il vantaggio al pilota. Il bilanciamento è diverso, si guida diverso e questo aiuta altri team a mettersi davanti, con l’asfalto nuovo c’è tantissimo grip dietro e spingi tanto sul davanti, come mi è successo nella caduta di questa mattina. Sembra che puoi guidare attaccando molto sul davanti ma se spingi tanto sul davanti dietro fai fatica, per questo abbiamo messo la media, questo comporta il non poter giocare con la gomma davanti cosa che a me piace. Gli ingegneri fanno un bellissimo lavoro perchè fanno il massimo per far sentire bene il pilota.”

Foto: Michelin

