MotoGP | GP Brno Gara, Bezzecchi: “Volevo battere Marquez ma ne aveva di più”

GP Repubblica Ceca Brno Aprilia Racing MotoGP 2025 – E’ un Marco Bezzecchi soddisfatto quello che ha parlato al termine del Gran Premio della Repubblica Ceca, 12esima gara della MotoGP 2025, corsa a Brno e chiusa al secondo posto.

Il pilota riminese dell’Aprilia ha sognato anche la vittoria, otto giri in testa, ma si è poi dovuto arrendere alla supremazia di Marc Marquez, rimane comunque la bellissima gara e il 12esimo podio in Top Class, terzo della stagione, che lo porta in quarta posizione in Campionato. Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

“Il rischiometro a cannone, il sorpasso su Fabio (Quartararo) non era programmato, ma lui si è spostato a sinistra. Mi sono buttato all’esterno e fortunatamente ho fatto un sorpasso molto bello, che è stato la chiave di tutto il resto della gara, perchè poi mi sono messo davanti, quando mi ha passato Marc (Marquez) avevo margine. Volevo batterlo ma ne aveva di più. Stiamo facendo un bel lavoro, i ragazzi hanno portato dei bei miglioramenti che si sono visti nel cambiamento dei risultati. Sono migliorato anche io per cercare di essere preciso nella guida, sui commenti, mi sto divertendo e ringrazio i ragazzi. Nel test di Aragòn abbiamo lavorato per la qualifica, per il resto abbiamo fatto vari lavoretti nel corso delle gare. Quando ho sentito che avevo una buona confidenza ho provato ad aggredire perché ho visto che la moto mi sosteneva. Verso la fine sono andato più forte e sono soddisfatto.”

Foto: Valter Magatti

