MotoGP | Gp Brno: A Marquez le pre-qualifiche, Martin è quinto

MotoGP Gp Repubblica Ceca Brno Prove – Il meteo ha messo lo zampino sulle pre-qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca classe MotoGP, disputate sul circuito di Brno, teatro della 12esima tappa del Motomondiale 2025.

La sessione è iniziata sotto una pioggia battente, ma alla fine del turno pur girando sempre con pneumatici rain, la pista è notevolmente migliorata, permettendo ai piloti di migliorare sensibilmente i proprio tempi.

Il più veloce così come accaduto nelle FP1 è stato Marc Marquez, che in sella alla Ducati Factory #93 ha fatto segnare il best-lap con il crono di 2:03.935.

Alle spalle dell’otto volte iridato troviamo uno dei “maghi” della pioggia, Johann Zarco, che in sella alla Honda del Team LCR si è “fermato” a 0.469s da Marquez.

Terzo tempo per un ottimo Fabio Quartararo, che in sella alla Yamaha Factory ha girato in 2:04.465, mettendosi dietro le Aprilia RS-GP25 di Marco Bezzecchi e del rientrante Jorge Martin, con quest’ultimo che dopo primi giri presi con “calma”, ha ritrovato un bel feeling e che ritrova subito la Q2.

Dietro a “Martinator” troviamo Jack Miller con la Yamaha Pramac, Joan Mir con la Honda Factory e il nostro Enea Bastianini, alla prima Q2 diretta della stagione.

Il pilota del Team Tech3, che aveva saltato il Gran Premio di Germania a causa di un batterio che gli aveva provocato l’infiammazione dell’appendicite, precede Alex Marquez su Ducati GP 24 del Gresini Racing e l’ultimo dei piloti qualificati direttamente alla Q2, Pedro Acosta, KTM Factory.

Non è riuscito a qualificarsi direttamente e dovrà passare quindi dalla “tagliola” della Q1 Pecco Bagnaia, a dir poco “furioso” a fine sessione.

Il tre volte iridato della Ducati ha chiuso 13esimo, dietro agli spagnoli Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Fermin Aldeguer (Ducati GP 24 Gresini Racing) e davanti ad Alex Rins (Yamaha Factory), Brad Binder (KTM Factory) e al connazionale del VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio, che guida la stessa moto di Bagnaia e Marc Marquez.

Un passo indietro rispetto alla Germania sia per Bagnaia che per il “Diggia”, che proveranno a recuperare dalla Q1 (i primi due classificati accedono alla fase finale delle qualifiche.

Il Team Manager della Ducati Davide Tardozzi ha però scagionato Bagnaia, un errore del Team lo ha fatto scendere in pista con la gomma soft quando invece il pilota aveva chiesto la media con cui tutti hanno migliorato.

Pol Espargarò in sella alla KTM lasciata libera dall’infortunato Maverick Vinales ha chiuso 17esimo, davanti al tester Yamaha Augusto Fernandez, alla Yamaha Pramac di Miguel Oliveira, all’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e alle Honda di Takaaki Nakagami (sostituisce l’infortunato Somkiat Chantra, ndr) e Luca Marini, Honda Factory.

Inspiegabile l’ultimo posto del pesarese, sesto al Sachsenring e ottavo questa mattina, ne sapremo di più dopo il debrief del pilota della casa di Tokio.

Non in pista ma presente ai box Franco Morbidelli. Il pilota del VR46 Racing Team è ancora alle prese con il dolore alla spalla causato dalla bruttissima caduta del Sachsenring.

5/5 - (5 votes)