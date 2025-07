MotoGP | GP Brno Day 1, Bagnaia: “Strategia completamente sbagliata”

GP Repubblica Ceca Brno Ducati MotoGP 2025 – Un Pecco Bagnaia a dir poco furioso ha chiuso le pre-qualifiche di Brno fuori dalla Q2.

Un errore della squadra, che ha montato una gomma soft, quando il tre volte iridato aveva chiesto la media, gomma con cui tutti hanno migliorato, ha negato al piemontese la Q2 diretta.

Alla fine il #63 della Ducati ha chiuso 13esimo e domani dovrà puntare ai primi due posti nella Q1, per poter poi accedere alla fase finale delle qualifiche. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

“Giornata positiva fino a quando non abbiamo sbagliato completamente strategia e sono fuori dai 10. Da stamattina andavo forte sull’asciutto, sul bagnato andavo bene, abbiamo perso troppo tempo nel box che non aiuta. Se già rischiamo di stare nei 10 e poi ci complichiamo la vita in questo modo, è difficile. Quest’anno sull’asciutto faccio fatica, sul bagnato non vado proprio e spero che domani sia asciutto. Il time attack sarà fondamentale, bisogna partire il più davanti possibile. Oggi ci metterò abbastanza a farmela passare l’incazzatura. So cos’è successo e non sono contento

