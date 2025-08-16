MotoGP | GP Austria Sprint Race, Martin: “Il feeling inizia ad arrivare”

GP Austria Red Bull Ring Aprilia Racing MotoGP 2025 – Decimo posto per Jorge Martin nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria. Il pilota Aprilia, pur non essendo soddisfatto per il risultato, si è detto contento del feeling che pian piano sta acquisendo in sella alla RS-GP25.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“Il risultato non è fantastico ma il feeling inizia ad arrivare. Stamattina non ho messo tutto insieme in un giro, la velocità c’è. In gara mi servono ancora gli automatismi con l’Aprilia, ho perso delle posizioni e poi ho recuperato, ho provato a raggiungere Zarco ma non ci sono riuscito. Il passo non era male, sono contento, stiamo facendo passi in avanti e continuiamo così. Oggi lo step più grosso è stato nella fase di inserimento con freno, ho iniziato a sentire quando si chiudeva, quando avevo supporto. La fiducia sta arrivando. Domani penso che andrò meglio perché più giro, più mi sento in forma. Ci manca di accelerazione, sento che non trasferiamo tutto il peso dietro. Ma verso fine gara mi sentivo più forte. Mi serve girare, piano piano arriviamo”

