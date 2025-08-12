MotoGP

MotoGP | GP Austria: Morbidelli torna in pista dopo l’infortunio

Il #21 della Ducati: "Ho una grandissima voglia di risalire sulla MotoGP"

di Alessio Brunori12 Agosto, 2025
GP Austria Red Bull Ring Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli dopo aver saltato il Gran Premio di Germania e quello della Repubblica Ceca, tornerà in pista al Red Bull Ring, per il Gran Premio d’Austria.

L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team si era infortunato alla spalla sinistra al Sachsenring ma adesso è pronto a tornare in sella alla sua Ducati Desmosedici GP 24.

In sella c’è già tornato, ma un conto è guidare una Ducati Panigale, un conto una moto da Gran Premio, ecco le parole di “Morbido”.

“Ho una grandissima voglia di risalire sulla MotoGP. Dopo l’infortunio, sono salito sulla Ducati Panigale in Ungheria e a Misano. Al Balaton è andata molto bene, il dolore non era molto e ci siamo adattati bene alla nuova pista. La giornata è stata molto positiva e ci ha dato un gran boost di energia per continuare il recupero e la preparazione a questa seconda parte di campionato. La Desmosedici GP è un’altra cosa, arriveremo in Austria e capiremo come sto, proveremo a migliorare a poco a poco. Prenderemo tutto nella maniera giusta per cercare di fare il miglior lavoro possibile. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con il team e fare quello che ci piace, ovvero fare il massimo ogni weekend.”

