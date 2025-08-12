MotoGP

MotoGP | GP Austria, Bezzecchi: “Cercheremo di fare un altro buon weekend”

Il riminese dell'Aprilia: "Sono molto contento di tornare finalmente in pista dopo la pausa estiva"

di Alessio Brunori12 Agosto, 2025
GP Austria Red Bull Ring Aprilia Racing MotoGP 2025 – Dopo il secondo posto ottenuto nella gara domenicale a Brno, Marco Bezzecchi punta ancora in alto.

Aver migliorato il feeling con l’Aprilia lo ha portato a lottare per il vertice (per il riminese due podi domenicali e due nella Sprint Race nei suoi ultimi tre GP, ndr) e il “Bez” è pronto a tornare in pista e a dare battaglia al Red Bull Ring.

Il miglior risultato della Casa di Noale su questa pista è il terzo posto conquistato nella sprint dello scorso anno, l’obiettivo è migliorarlo.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“Sono molto contento di tornare finalmente in pista dopo la pausa estiva, la voglia di risalire in moto è tanta. L’Austria è una pista che mi piace con tante staccate forti. Cercheremo di fare un altro buon weekend, ripartendo da dove ci siamo fermati, continuando a lavorare bene con la squadra e divertendoci in sella.”

