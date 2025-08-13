MotoGP

MotoGP | GP Austria, Marc Marquez: “Pronto a ripartire”

L'otto volte iridato proverà a sfatare il tabù del Red Bull Ring, pista dove non ha mai vinto

di Alessio Brunori13 Agosto, 2025
GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez è pronto a tornare in pista e lo farà al Red Bull Ring, in Austria, pista dove non ha mai vinto.

Arrivato alla quinta vittoria consecutiva (primo pilota Ducati a riuscirci, ndr), punterà a sfatare il tabù austriaco,

Il vantaggio in Campionato gli permette di guidare in scioltezza, sono infatti 120 i punti di vantaggio sul fratello Alex mentre il team-mate Pecco Bagnaia è terzo e staccato di 168 lunghezze.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“Non vedo l’ora di tornare in pista dopo le vacanze: ho staccato un po’, mi sono riposato e sono pronto a ripartire. Il tracciato austriaco non mi ha mai regalato grandi soddisfazioni, ma tantissimi duelli fino all’ultima curva, all’ultimo metro prima della bandiera a scacchi. Sono pronto ad affrontare al meglio questa seconda parte della stagione.”

