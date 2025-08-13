In evidenza

MotoGP | GP Austria, Bagnaia: “Arrivano le mie piste preferite”

Il #63 della Ducati ha vinto le ultime tre edizioni della gara austriaca

di Alessio Brunori13 Agosto, 2025
GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia è pronto a ripartire dopo la pausa estiva e lo farà al Red Bull Ring, teatro del Gran Premio d’Austria.

Il pilota piemontese della Ducati ha un grande passato sulla pista austriaca, ha infatti vinto le ultime tre edizioni, sia le Sprint del sabato che le gare della domenica.

Con la testa del Campionato lontana ben 168 punti, il pensiero ora è quello di tornare a vincere e arrivano le sue piste preferite. Ecco cosa ha detto il tre volte iridato della “Rossa” a due ruote.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview Gp Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025

“Questa pista è sempre stata molto favorevole a Ducati e nelle ultime tre stagioni abbiamo centrato il massimo risultato. Sono contento di tornare in pista qui e di ricominciare questa seconda parte della stagione. Ci aspettano tante piste tra le mie preferite: tecniche, ma allo stesso tempo spettacolari! Non vedo l’ora di scendere in pista.”

