MotoGP | GP Austria Gara, Marc Marquez: “Bagnaia ha talento, lo aspettiamo”

GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – Nona vittoria stagionale, sesta consecutiva, 71esima in MotoGP, 97esima in carriera, nona doppietta (Sprint più gara “lunga” della domenica, ndr) su 13 gare disputate.

Sono questi i numeri di Marc Marquez, che lascia le briciole agli avversari, allungando decisamente in Campionato, quando mancano nove gare al termine.

Il record di 10 gare consecutive vinte con la Honda nel 2014 è battibile, ecco cosa ha detto il più grande dei fratelli Marquez ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della crisi del suo team-mate Pecco Bagnaia.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“A metà di gara stavo usando troppa gomma dietro, quando ho visto Aldeguer, ho sorpassato Marco (Bezzecchi) e ho provato a spingere. Ho provato a sorpassare Bez all’inizio, ma era troppo rischioso, dopo ho visto che dietro lui stava usando troppo la gomma dietro. Quando ho visto che iniziava a muoversi la sua moto, mi sono detto di andare perché era in difficoltà. Quando hai velocità la strategia funziona, abbiamo cercato un setup di base che funziona. Questo mi dà tranquillità ma quando hai il motore, tutto è più facile. Titolo? Mancano nove gare, devo restare concentrato. La cosa più difficile sarà accettare quando non potrò vincere, lì devo essere sveglio e pensare di finire secondo o terzo. Difficoltà di Bagnaia? E’ in difficoltà, questo weekend è andato molto forte. Lui ha talento, abbiamo girato a Balaton ed era fortissimo, quando ritroverà il suo feeling e Ducati lo aiuterà, speriamo che Pecco arriva forte alla fine dell’anno.”

