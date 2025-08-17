MotoGP | GP Austria Gara, Acosta: “La KTM è una moto per “macho”
"Complimenti ad Aldeguer, ha fatto una bella gara", il commento dello spagnolo
di Jessica Cortellazzi17 Agosto, 2025
GP Austria Red Bull Ring KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta ha concluso il Gran Premio d’Austria con un soddisfacente quarto posto. Anche se puntava a qualcosa di più, il pilota della KTM si è comunque detto soddisfatto dei progressi fatti sulla moto da Assen e guarda con fiducia alla prossima gara, in Ungheria.
Dichiarazioni Pedro Acosta Gara Gp Austria Red Bull Ring KTM MotoGP 2025
“Il risultato non è quello che volevamo ma alla fine dobbiamo trovato la costanza per la Top 5. Dopo Assen abbiamo fatto dei passi avanti, la Ducati ha qualcosa di più ma penso di aver lavorato bene questo weekend. Andiamo in Ungheria con fiducia, la KTM è una moto per macho. Aldeguer? Quando un pilota con talento ha una moto competitiva, non puoi fare niente. Complimenti a lui, perché ha fatto una bella gara”
