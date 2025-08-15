MotoGP | GP Austria Day 1, Alex Marquez: “Giornata positiva”

GP Austria Red Bull Ring Gresini Racing 2025 – Buon venerdì per il team Gresini Racing che ha visto i suoi piloti centrare la Top 10 e di conseguenza, l’accesso diretto in Q2. Alex Marquez ha concluso con il quarto tempo mentre il rookie Fermin Aldeguer ha ottenuto la nona posizione.

Dichiarazioni Alex Marquez day 1 Gp Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025

“È stata una giornata positiva. Nella prima uscita venendo dalla Panigale abbiamo fatto un po’ di fatica, ma poi tutto liscio. Nel pomeriggio la prova con la gomma dura anteriore ci ha rallentato un po’ ma poi abbiamo ripreso il nostro passo che non eccezionale, ma abbiamo margine per lavorare e recuperare su Marc e Pecco che in questo momento hanno qualcosa in più”

Dichiarazioni Fermin Aldeguer day 1 Gp Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025

“È un obiettivo di ogni gara e mancavamo da tre venerdì in Q2 direttamente. Ci siamo riusciti oggi e questo ci permetterà lavorare direttamente sul passo di gara. Qui con una buona qualifica possiamo puntare ad un fine settimana concreto: cerchiamo regolarità nel top10 e con un occhio sempre verso la Top 5”

Foto: Valter Magatti

