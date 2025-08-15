MotoGP | GP Austria Day 1, Bagnaia: “Miglior venerdì della stagione”

GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia si è detto molto soddisfatto della prima giornata di prove del Gran Premio d’Austria, 13esimo round della MotoGP 2025.

Il tre volte iridato della Ducati ha infatti chiuso il turno mattutino in seconda posizione e al terzo posto le pre-qualifiche, sottolineando come questo sia stato il miglior venerdì della stagione, almeno a livello di feeling.

Il pilota piemontese ha vinto le ultime tre edizioni della gara del Red Bull Ring e proverà ancora a ripetersi, anche se dovrà fare i conti con il suo team-mate Marc Marque. Ecco cosa ha detto il tre volte iridato della “Rossa” a due ruote ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 Gp Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025

“Giornata molto buona, il miglior venerdì per il fatto di aver avuto un buon feeling con gomme usate e nuove. Ho notato che riesco a staccare forte e fermarmi bene, non so bene il motivo, lasciamo tutto così com’è! Il passo gara è stato molto buono, il primo time attack è andato bene, il secondo bene. Anche la prova di partenza è andata bene, quindi sono molto contento. Riuscivo a spingere molto ed è qualcosa che mi mancava. L’obiettivo è lottare per il podio, la situazione gara mi mette in difficoltà, i nostri rivali sono i Marquez, vediamo di fare una buona qualifica per stare davanti. Ho provato la hard davanti e mi è piaciuto, il front lock con la media è sostenibile, secondo me è un mix perché nei primi due settori la dura può essere un vantaggio mentre nel 3 e 4 può essere uno svantaggio. Vediamo come analizzare bene.”

Foto: Valter Magatti

