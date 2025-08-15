MotoGP | GP Austria Day 1, Acosta: “Dobbiamo essere contenti”

GP Austria Red Bull Ring KTM MotoGP 2025 – Inizia con un secondo posto il weekend austriaco di Pedro Acosta, che chiude le pre-qualifiche del Red Bull Ring alle spalle di Marc Marquez.

Il pilota del Team KTM Factory Racing ha beneficiato delle nuova carena portata dalla casa austriaca e anche della scia di Marc Marquez nel giro veloce.

L’obiettivo è fare bene in qualifica per poter essere poi protagonisti sia nella Sprint Race che nella gara “lunga” della domenica. Ecco cosa ha detto il #37 ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 Gp Austria Red Bull Ring KTM MotoGP 2025

“Le vacanze hanno aiutato a rilassarmi, la carena che hanno portato qui ha aiutato. Dobbiamo essere contenti perché siamo riusciti a fare un buon passo, l’anno scorso qui ho sofferto tanto. Se c’è qualcuno davanti influisce ma abbiamo un buon passo, vediamo domani. La frenata è bella, il motore è buono, la trazione non è male, ma curvare con la KTM, anche con la Moto3 è sempre stato difficile.”

Foto: Valter Magatti

