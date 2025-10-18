MotoGP | GP Australia Sprint Race, Quartararo vanifica la Pole: “Errore mio” [VIDEO]

GP Australia Phillip Island Yamaha MotoGP 2025 – Dopo aver conquistato la Pole Position del Gran Premio d’Australia, Fabio Quartararo non ha poi potuto concretizzare in gara complice un suo errore nel scegliere di montare la gomma media, nonostante il team gli avesse consigliato la mescola dura. Il francese ha concluso la gara in settima posizione. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP:

“Ho scelto la gomma sbagliata davanti, ovvero la media. Ho fatto un errore, in partenza non so cos’è successo, ho avuto molto wheeling. Dopo niente di speciale, errore mio. Alla fine, pensavo che la media era buona, purtroppo le informazioni le abbiamo avute al primo giro. Vediamo la partenza domani, speriamo che facciamo meglio. Ho usato tutto l’abbassatore in partenza, in gara quasi mai perché sennò rimane basso fino alla curva 4 e fare la 2 e 3 è complicato con l’abbassatore basso. Per domani devo fare una migliore partenza, abbiamo il passo del Bez, almeno per essere nella lotta del podio. Il passo non è male”





