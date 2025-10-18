MotoGP | GP Australia Sprint Race, Marini in Top 10 [VIDEO]

GP Australia Phillip Island Castrol Honda MotoGP 2025 – Buona prestazione per Luca Marini che ha concluso la Sprint Race del Gran Premio d’Australia in ottava posizione. Il pilota della Honda, ai microfoni di Sky Sport, ha lodato il team per avergli sistemato la moto (durante le FP2 si è rotto il motore) ed ha ammesso che l’obiettivo per il futuro sarà migliorare le qualifiche per avere una buona posizione di partenza.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Australia Phillip Island Honda Castrol MotoGP 2025

“Questo weekend stiamo faticando più di quello che ci saremmo aspettati. Avrei potuto fare meglio la partenza che mi ha fatto perdere posizioni e abbiamo compromesso il risultato finale. Speriamo qualcosa di meglio per domani. I meccanici hanno fatto un lavoro incredibile per sistemare la moto per la gara. In qualifica ci manca sempre qualcosa, sarebbe importante partire dalla prima fila perché si possono fare risultati migliori. Dall’anno scorso il passo gara non è male, non c’è una costanza che si può risolvere, quando mettiamo la gomma nuova per il time attack non cambia niente. In uscita di curva siamo sempre in difficoltà”





4.7/5 - (45 votes)