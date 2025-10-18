MotoGP | GP Australia Sprint Race, Fernandez: “Nei primi giri ho spinto troppo”

GP Australia Phillip Island Aprilia Trackhouse MotoGP 2025 – Raul Fernandez esce dalla Sprint di Phillip Island con il sorriso di chi sa di aver fatto un passo avanti.

Nonostante una gestione gomme non perfetta nei primi giri, il pilota spagnolo del Trackhouse MotoGP Team ha mostrato solidità e lucidità, costruendo una prestazione concreta, chiudendo secondo alle spalle di Marco Bezzecchi.

Merito anche del lavoro dietro le quinte, dove il feeling con il Team e in particolare con Davide (Brivio) e con il D.T. di Aprilia, Fabiano Sterlacchini, si sta rivelando decisivo per la sua crescita. Dopo i progressi emersi nei test di Misano, il percorso di maturazione continua, tra consapevolezza tecnica e fiducia ritrovata. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Raul Fernandez Sprint Race GP Australia Phillip Island Aprilia Trackhouse MotoGP 2025

“Nei primi giri ho spinto troppo e ho consumato le gomme in fretta. Nonostante questo, sono contento perché il passo era costante. Quando Marco (Bezzecchi) mi ha sorpassato ho provato a restare con lui, ma ormai non avevo più grip. Sono comunque soddisfatto: sono partito bene, ho mantenuto il mio ritmo, tranquillo e senza commettere errori. Questo aiuta molto. Devo ringraziare Davide (Brivio) e Fabiano (Sterlacchini), che mi stanno supportando tantissimo. Davide è una persona che vuole sempre migliorare: ti aiuta, ti spiega, e parlare con lui mi rilassa. Non ho ricevuto molti aggiornamenti sulla moto, ma dopo il test di Misano abbiamo trovato un assetto migliore, ed è stata la chiave. Piano piano stiamo crescendo. Siamo giovani, ma lavorare con persone così esperte ti permette di imparare tanto. Cerco di assorbire tutte le informazioni possibili, e quando sono in pista, questo mi aiuta davvero.”

