MotoGP | GP Australia, Morbidelli: “Phillip Island è una pista che mi piace molto”

GP Australia Phillip Island Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli arriva in Australia dopo il difficile weekend indonesiano, dove non aveva brillato.

L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team punta a tornare protagonista in una pista dove ha conquistato un secondo e un terzo posto (in Moto2 nel 2016 e nel 2017).

Lo scorso anno dopo essere stato a lungo in quarta posizione chiuse la gara sesto, mentre nella Sprint Race aveva ottenuto il quinto posto. Ecco cosa ha detto “Morbido”.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Australia Phillip Island Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Il weekend dell’Indonesia è stato complicato, ma la domenica siamo riusciti a trovare delle ottime sensazioni. Perciò, arriviamo in Australia con una grande voglia di partire da quel tipo di feeling e migliorare. Phillip Island è una pista che mi piace molto da sempre, lo scorso anno ho lottato per la quarta posizione durante tutta la gara, quindi è stato un weekend positivo. Spero che lo sarà anche quest’anno, vediamo come sarà il meteo, ma siamo pronti a tutto e siamo carichi.”

2.3/5 - (10 votes)