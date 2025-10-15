MotoGP | GP Australia, Di Giannantonio: “Arriviamo con molta carica”

GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio ha un feeling particolare con il circuito di Phillip Island, teatro della 19esima tappa della MotoGP 2025.

Il pilota romano del VR46 Racing Team ha infatti ottenuto il primo podio in MotoGP proprio a Phillip Island, quando era in sella alla Ducati Desmosedici del Gresini Racing e quando la sua carriera in Top Class sembrava giunta al capolinea.

Settimo in classifica generale con 191 punti, “Diggia” arriva a Phillip Island con il chiaro intento di tornare nella lotta per il vertice.

Su una delle piste che più esaltano il suo stile di guida è pronto a spingere al massimo per confermare il suo potenziale e mettere nel mirino le posizioni che contano.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Penso che il weekend dell’Australia sia uno dei più belli dell’anno, almeno nella mia Top3. L’atmosfera che c’è lì è unica, siamo su un’isola incredibile, con una pista davvero velocissima, piena di curve particolari e uniche, che non si trovano in nessun altro posto del mondo. Arriviamo con molta carica, vogliamo fare bene. Cerchiamo di dare una svolta ribaltando i risultati delle ultime due gare tornando dove dobbiamo stare, ovvero davanti.”

