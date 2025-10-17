MotoGP | GP Australia Day 1, Di Giannantonio: “Buon feeling”

GP Australia Phillip Island Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il terzo tempo nelle pre-qualifiche di Phillip Island.

Il pilota romano del VR46 Racing Team ha mostrato buone cose con gomme usate, ma ha faticato nel time attack, anche se in Australia sembra aver iniziato col piede giusto.

Ecco cosa ha detto “Diggia” ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della Desmosedici GP 25, moto che gli ha tolto del feeling all’anteriore.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Phillip Island Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Con le gomme usate siamo andati molto bene, il feeling era buono. Anche nel time attack non è andata male, ma manca ancora qualcosa rispetto a Bezzecchi. Stiamo provando due carene diverse, ma al momento non ce n’è una che sia chiaramente migliore dell’altra. Le stiamo usando anche come riferimento per il setting, perché hanno caratteristiche diverse. Qui sembra funzionare meglio quella vecchia. In questa stagione con la GP25 mi aspettavo di essere più costante, ma questa versione mi ha tolto un po’ di feeling all’anteriore. Mi aspettavo qualcosa in più dal risultato. Abbiamo lavorato tutto l’anno per massimizzare il pacchetto tecnico, ma a volte questo va a discapito dei risultati. Per questo weekend abbiamo deciso di fermarci un attimo, lavorare con più calma e oggettività. Non so come andrà domani, ma oggi questo approccio ha funzionato bene.”

2.3/5 - (10 votes)