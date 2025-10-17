In evidenza

MotoGP | GP Australia Day 1, Marini in Q2

"Il mio team ha fatto un ottimo lavoro", il commento del pilota italiano

di Jessica Cortellazzi17 Ottobre, 2025
GP Australia Phillip Island Castrol Honda MotoGP 2025 – Ottima sessione per Luca Marini che si è garantito l’accesso in Q2 grazie al settimo tempo nel turno di Prove del Gran Premio d’Australia. Il pilota Honda si è congratulato con il team per il lavoro svolto e per domani punta a lottare con i piloti più veloci.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Australia Phillip Island Honda Castrol MotoGP 2025

“Tutti sono stati davvero veloci oggi grazie al bel tempo, non è stato facile entrare nella Top 10. Devo dire che il mio team ha fatto un ottimo lavoro per regolare la moto e trovare la velocità: una giornata impegnativa per loro, ma abbiamo potuto vedere i loro sforzi con il giro che ho fatto. Con il meteo qui ho un po’ di rigidità all’anca, ma non è una limitazione enorme per me e domani andrà meglio. Abbiamo lavorato molto sulle gomme usate e sono contento del passo che sono riuscito a produrre, già si vede che ci sono due o tre piloti che hanno un po’ più di passo, quindi dobbiamo cercare di stare con loro per aprire un po’ di margine in gara”

