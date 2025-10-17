MotoGP | GP Australia Day 1, Marini in Q2
"Il mio team ha fatto un ottimo lavoro", il commento del pilota italiano
GP Australia Phillip Island Castrol Honda MotoGP 2025 – Ottima sessione per Luca Marini che si è garantito l’accesso in Q2 grazie al settimo tempo nel turno di Prove del Gran Premio d’Australia. Il pilota Honda si è congratulato con il team per il lavoro svolto e per domani punta a lottare con i piloti più veloci.
Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Australia Phillip Island Honda Castrol MotoGP 2025
“Tutti sono stati davvero veloci oggi grazie al bel tempo, non è stato facile entrare nella Top 10. Devo dire che il mio team ha fatto un ottimo lavoro per regolare la moto e trovare la velocità: una giornata impegnativa per loro, ma abbiamo potuto vedere i loro sforzi con il giro che ho fatto. Con il meteo qui ho un po’ di rigidità all’anca, ma non è una limitazione enorme per me e domani andrà meglio. Abbiamo lavorato molto sulle gomme usate e sono contento del passo che sono riuscito a produrre, già si vede che ci sono due o tre piloti che hanno un po’ più di passo, quindi dobbiamo cercare di stare con loro per aprire un po’ di margine in gara”
