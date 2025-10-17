MotoGP | GP Australia Day 1, Bagnaia: “Giornata difficile da comprendere” [VIDEO]

GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2025 – Nonostante l’accesso diretto in Q2, Francesco Bagnaia non si è detto particolarmente soddisfatto dal turno di Prove del Gran Premio d’Australia, concluso con il nono tempo. Il pilota piemontese, si è trovato in difficoltà con entrambe le moto e per domani spera di potersi aggiudicare una buona posizione in griglia.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2025

“Lato positivo è che parto più davanti dell’ultima gara. Giornata difficile da comprendere perchè abbiamo avuto diverse complicazioni con una delle due moto in entrambi i turni e non sono riuscito a portare avanti un lavoro fatto bene. Alla fine siamo in Q2 nonostante un giro non perfetto ma l’obiettivo era quello. Domani mattina sarà fondamentale capire con quali gomme fare la Sprint Race. Purtroppo c’è lo stesso problema dell’Indonesia, in realtà non sappiamo bene da dove arrivi. Stiamo solo cercando di capire, la squadra sta facendo il possibile per andare avanti. Stiamo cercando di rendere la moto simile a quella del Giappone, qua siamo tornati ad avere una moto che funziona ma continuiamo ad avere il limite sul davanti”





