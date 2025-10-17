MotoGP | GP Australia Day 1, Acosta show alla “Stoner”
Lo "Squalo" di Mazarron da spettacolo alla curva "tre"
di Alessio Brunori17 Ottobre, 2025
GP Australia Phillip Island KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta show nel Day 1 del Gran Premio d’Australia, 19esimo appuntamento della MotoGP 2025.
Il pilota della KTM, uno dei migliori sul passo gara, ma che ha rischiato di rimanere fuori dall’accesso diretto in Q2, ha dato spettacolo alla curva “tre”, rinominata curva “Stoner” visto come veniva affrontata, in completa derapata dal due volte iridato della MotoGP.
La sua KTM RC16 era costantemente di traverso, uno spettacolo da vedere e “gustare” più volte e che riproponiamo nel video sopra riportato.
