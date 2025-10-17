MotoGP

MotoGP | GP Australia Day 1, Acosta show alla “Stoner”

Lo "Squalo" di Mazarron da spettacolo alla curva "tre"

di Alessio Brunori17 Ottobre, 2025
MotoGP | GP Australia Day 1, Acosta show alla “Stoner”MotoGP | GP Australia Day 1, Acosta show alla “Stoner”

GP Australia Phillip Island KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta show nel Day 1 del Gran Premio d’Australia, 19esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il pilota della KTM, uno dei migliori sul passo gara, ma che ha rischiato di rimanere fuori dall’accesso diretto in Q2, ha dato spettacolo alla curva “tre”, rinominata curva “Stoner” visto come veniva affrontata, in completa derapata dal due volte iridato della MotoGP.

La sua KTM RC16 era costantemente di traverso, uno spettacolo da vedere e “gustare” più volte e che riproponiamo nel video sopra riportato.


3.3/5 - (3 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | GP Australia Day 1, Marini in Q2MotoGP | GP Australia Day 1, Marini in Q2
MotoGP

MotoGP | GP Australia Day 1, Marini in Q2

"Il mio team ha fatto un ottimo lavoro", il commento del pilota italiano
GP Australia Phillip Island Castrol Honda MotoGP 2025 – Ottima sessione per Luca Marini che si è garantito l’accesso in

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00019motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00009motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00046motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00090motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00082motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00060motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00035motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00057motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00066motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00055motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00007motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00073

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news

MotoGP | GP Australia Day 1, Marini in Q2MotoGP | GP Australia Day 1, Marini in Q2
MotoGP

MotoGP | GP Australia Day 1, Marini in Q2

"Il mio team ha fatto un ottimo lavoro", il commento del pilota italiano
GP Australia Phillip Island Castrol Honda MotoGP 2025 – Ottima sessione per Luca Marini che si è garantito l’accesso in