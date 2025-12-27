MotoGP | Bagnaia e Marquez d’accordo: “Un pilota felice è anche veloce”

Pecco Bagnaia è stato uno dei protagonisti di Campioni in Festa, evento organizzato dalla Ducati nello stabilimento di Borgo Panigale per festeggiare i grandiosi numeri del 2025, Campioni del Mondo piloti con Marc Marquez, Campioni Costruttori e Team.

Intervistato ai margini della conferenza stampa ufficiale, ha risposto alle domande dei media ed ha “toccato” svariati argomenti.

Su una cosa è d’accordo con Marc Marquez, un pilota felice è anche veloce. Ecco cosa ha detto il #63 della Ducati che tornerà in pista in Malesia ad inizio febbraio insieme a tutti i suoi colleghi della MotoGP e che spera di lasciarsi alle spalle un 2025 da “incubo”.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Insegnamenti Stagione MotoGP 2025

“Con l’esperienza ho capito che ogni situazione serve e anche quest’anno, anche non essendo andato bene, mi ha insegnato che bisogna rimanere con i piedi per terra e cercare di migliorarsi. E’ stata una stagione che sicuramente ha messo a dura prova me e tutta la squadra. Abbiamo provato a fare il massimo, abbiamo lavorato sempre, non è stato mai facile individuare quale fosse il problema principale, quindi siamo andati un po’ in giro in tondo intorno al problema.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Valencia MotoGP 2025

“A Valencia siamo riusciti a fare un bel lavoro, la condizione della pista era buona e siamo andati avanti. Mi sono trovato bene con diverse parti migliori rispetto al 2025 e altre parti sul quale secondo me bisognerà continuare a lavorare un po’. E’ una buona base da cui partire. Bisogna aspettare il test in Malesia e soprattutto quello in Thailandia perché la Malesia è una pista in cui abbiamo visto che nonostante anche quest’anno non mi trovassi al 100% ero stato veloce, quindi bisognerà aspettare di più la Thailandia. La base era molto buona.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Relax MotoGP 2025

“Sono stato 2 ore al giorno in palestra, mentre ero in palestra riguardavo varie sessioni e le gare di quest’anno, soprattutto quelle dove sono andato male, quindi la maggior parte. Non si stacca mai veramente, anche se è giusto rilassarsi. Mi sono rilassato molto, avevo bisogno di questo stacco insieme a mia moglie, però rimango sempre molto sul concentrato sulla stagione.”

Pecco Bagnaia su Dichiarazioni Marc Marquez Pilota Felice è Pilota Veloce MotoGP 2025

“Un pilota veloce è anche felice, quindi torna tutto. La mia serenità è sempre stata abbastanza intatta dal momento in cui nelle situazioni in cui mi sono trovato bene ero ero dove dovevo stare, quindi so che il potenziale c’è, so che la velocità non è andata via. Bisogna lavorare per cercare di ritrovare le sensazioni, la serenità c’è sempre stata, le sensazioni sono andate un po’ via, quelle bisogna ritrovarle.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Reset MotoGP 2025

“Per me è abbastanza facile fare un reset, quindi sono già pronto per ripartire. Un’errore che ho fatto è stato quello di partire con l’idea che il mio potenziale con la Desmosedici GP 24 fosse veramente alto. Non è una questione di adattamento, è più una questione che cercavo quel feeling che non è mai arrivato.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Involuzione MotoGP 2025

“Sicuramente c’è stata un’involuzione durante la stagione. Probabilmente la gara del Giappone mi ha fatto godere di brutto, però mi ha anche fatto perdere un po’ riferimento per le gare successive. Devo dire che le difficoltà principali sono iniziate dalla gara di Jerez, una pista che conosco molto bene, dove ho sempre fatto molto bene e dove non riuscivo più a fare le stesse cose che ho sempre fatto. Quindi da lì è iniziata un po’ una difficoltà che però nelle ultime gare si è si è esasperata.”

