MotoGP | Valera: “Martin e Acosta meritano squadre ufficiali”

MotoGP 2024 – Jorge Martin e Pedro Acosta sono stati grandi protagonisti nel Gran Premio del Portogallo disputato a Portimao.

Il pilota del Team Pramac Ducati ha vinto di forza prendendosi la vetta del Mondiale. Dopo due gare guida con 18 punti di vantaggio su Brad Binder, con gli ufficiali Ducati Bastianini e Bagnaia staccati di 21 e 23 punti.

Il rookie della KTM (Team GASGAS Tech3) ha impressionato sia per la padronanza del mezzo, sia per i sorpassi fatti senza timori reverenziali ai danni di Brad Binder, Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Alla fine per Acosta è arrivato il terzo gradino del podio che lo fa diventare pilota più giovane ad esserci salito, battuto il record di Marc Marquez.

Il manager dei due piloti, Albert Valera, era euforico al termine del GP del Portogallo e parlando con i colleghi di AS.com ha “reclamato” moto e team ufficiali per i suoi assistiti.

Dichiarazioni Albert Valera su Jorge Martin e Pedro Acosta Gara Gp Portogallo MotoGP 2024

“Martin e Acosta meritano di andare in una squadra ufficiale. Se analizziamo le prestazioni di Jorge (Martin) dalla seconda parte dell’ultimo campionato e come ha iniziato quest’anno con podi nelle due sprint e nelle due gare, è spettacolare. Ha numeri che dimostrano che merita il suo posto nel team ufficiale Ducati. Per quanto riguarda Pedro (Acosta), siamo solo al secondo gran premio con la GASGAS, sono molto contenti del lavoro che sta facendo, ci godremo il momento e, se tutto andrà secondo il suo corso naturale, Pedro finirà nel team ufficiale KTM. È un ragazzo molto speciale che non si lasceranno sfuggire.”