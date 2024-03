MotoGP | Contatto Bagnaia Vs Marquez: Domenicali “avverte” i due piloti

MotoGP Contatto Pecco Bagnaia Vs Marc Marquez – Ieri a Portimao è accaduto quello che in molti si aspettavano, un duello “vero” (anche se in palio c’era solo il quinto posto, ndr) tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Purtroppo per i due e per la Ducati (che ha comunque vinto con Martin e piazzato Bastianini in seconda posizione, ndr) l’epilogo è stata una caduta dopo un contatto, con i due finiti in “Direzione Gara”.

Alla fine non è stata emessa alcuna penalità ma sicuramente i vertici di Borgo Panigale si staranno facendo più di una domanda. Ecco cosa ha detto a tal propositi l’amministratore delegato della Ducati Claudio Domenicali ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Claudio Domenicali su Contatto Marc Marquez Vs Bagnaia GP Portogallo MotoGP 2024

“Quando succedono cose come questa tra Pecco (Bagnaia) e Marc (Marc) ci rimaniamo tutti un pò male, ma le gare sono queste. Sono due grandissimi Campioni e nessuno dei due voleva mollare. A seconda di come la si guarda, si tende a dare ragione all’uno o all’altro. Forse due piloti con la loro esperienza potevano stare un po’ più attenti, ma nessuno dei due voleva mollare e quindi, anche se in palio c’era solo un 5° posto, se la sono giocata. Hanno rischiato tutti e due, Marc rientrando più velocemente e Pecco cercando di mantenere la posizione. Si sono toccati piano, però con quell’angolo di piega è andata così. Sono due grandi professionisti, li capisco, ma non li giustifico del tutto.”

